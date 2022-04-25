Корабль Crew Dragon с туристами отделился от МКС

Он направился на Землю

Корабль Crew Dragon с туристами на борту отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю. Это первая полностью коммерческая миссия компании Space X.

Полёт несколько раз откладывался из-за плохой погоды в районе посадки. В итоге вместо намеченных 8 дней туристы пробыли на орбите две недели. В составе экипажа - бывший астронавт NASA, сопровождающий группу, и трое бизнесменов из США, Канады и Израиля. Хотя компания не разглашает, во сколько каждому из туристов обошелся полёт к звездам, разные источники называют сумму в 55 миллионов долларов. Кстати, первая четверка не только любовалась видами Земли из космоса, но и осуществила ряд исследовательских и образовательных проектов.

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