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Корабль Crew Dragon с туристами отделился от МКС

09:07
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Он направился на Землю

Корабль Crew Dragon с туристами на борту отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю. Это первая полностью коммерческая миссия компании Space X.

Полёт несколько раз откладывался из-за плохой погоды в районе посадки. В итоге вместо намеченных 8 дней туристы пробыли на орбите две недели. В составе экипажа - бывший астронавт NASA, сопровождающий группу, и трое бизнесменов из США, Канады и Израиля. Хотя компания не разглашает, во сколько каждому из туристов обошелся полёт к звездам, разные источники называют сумму в 55 миллионов долларов. Кстати, первая четверка не только любовалась видами Земли из космоса, но и осуществила ряд исследовательских и образовательных проектов.

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Корабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon
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