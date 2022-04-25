Вратарь от бога: Владислав Третьяк отмечает юбилей

Легендарному хоккеисту исполнилось 70 лет

Сегодня юбилей отмечает легенда хоккея. Владиславу Третьяку - 70! Полвека назад после исторической суперсерии с канадцами его имя узнал весь мир. Реакция и навыки юного спортсмена приводили в восхищение даже тех, кто болел против "Красной машины". Третьяка называли "вратарь от бога". Он изобрел свой оригинальный стиль - баттерфляй, трижды становился олимпийским чемпионом, выиграл 10 чемпионатов мира и девять - Европы. Вошел в символическую сборную столетия.

Встреча с легендой, оказывается, бывает по-домашнему душевной. В 70-й день победы над временем юбиляр нарасхват. Как бы ни торопился, не будет смотреть на часы. Такой человек. Владислав Третьяк - символ хоккея и всей страны.

Суперсерия – 8 товарищеских матчей между сборными СССР и Канады. Первая же игра развеяла миф о непобедимости канадских хоккеистов. Это ледовое противостояние вошло в историю. Для канадцев хоккей – почти религия. Их игроки – почти боги. Фанаты кричали нашим: "Этих цыплят мы проглотим сырыми", журналисты даже обещали съесть номер газеты, если русские выиграют. Тогда собраться помог характер и команда.

"Когда мы сделали счёт 2:2, пришли в раздевалку, Всеволод Михайлович Бобров сказал: "Ну, что, ребята, можем ведь против канадцев-то играть?! Ну, приедем без уха, без глаза, зашьём, с канадцами играем, ребята! Вперёд!" – вспоминает Третьяк.

И выиграли! С разгромным счётом 7:3.Став авторами революции в мировом хоккее. После этой игры сборная СССР на годы стала сильнейшей в мире. Владислав Третьяк - легендой №20. Техничный, ловкий, быстрый - мастерство советского вратаря не давало покоя всему миру. На полном серьёзе мировая пресса писала: талант Третьяка – результат хирургической операции.

"Правда, когда вам было 5 лет, коммунистическая партия сказала "сделать вратаря". И вот вам, пятилетнему, сломали ноги, чтобы вы вот так садились и перекрывали все нижние шайбы? Представляете, мальчику пятилетнему ломали ноги?! Чтобы он делал баттерфляй", - говорит Третьяк.

Когда ровесники заканчивали школу, он отстаивал честь страны на чемпионатах мира и Европы. Первое золото – в 17 лет. Основной вратарь сборной и первая Олимпиада – в 19. Он мог стать пловцом, футболистом, даже в пианисты пробовал пойти, ведь мама пообещала шоколадку. Но 11-летний мальчишка больше всего мечтал о хоккейной форме. Экипировку, правда, давали только вратарям. И это был знак судьбы. Тренера Анатолия Тарасова Третьяк считает своим хоккейным отцом. Он называл ученика "полуфабрикатом" и гонял так, что не каждый бы выдержал.

"Он говорит: "Ты много пропускаешь на тренировке. После каждой пропущенной шайбы – кувырок делай". Я говорю: "Меня Озеров хвалит. Я в журналах на обложках, все говорят – я вчера на ноль сыграл". А он говорит: "Молодой человек, если я вам делаю замечания, вы ещё живой",- вспоминает Третьяк.

Владислав Александрович за 21 год не пропустил ни одной тренировки. Защищал ворота сборной четыре олимпийских цикла. "Русская стена" - так его называли соперники. На имени легенды номер 20 проходимцы делали себе состояния - один давал мастер-классы, другой гостил в доме Элвиса Пресли. Весь мир знал Третьяка – первого европейца, представленного в Зале хоккейной славы НХЛ в Торонто.

"Если человек любит, он будет грызть этот лёд. И кровью умываться после травм, но он никогда не уйдёт с этого пути", - говорит Третьяк.

В НХЛ звали, но не отпустило руководство страны, сам уезжать не захотел. Сменил вратарскую форму на деловой костюм. Почти 20 лет – главный "в защите" – руководит Федерацией хоккея страны. И на этом посту готов горы свернуть.

"Я ещё много смогу сделать для нашей страны. 70 лет - это просто цифра. А в душе я очень молодой человек", - говорит Третьяк.

Анастасия Мартынова, Юрий Тимошин, Егор Хлябич. "ТВ Центр".

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