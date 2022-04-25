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В Приморье за выходные сгорело 3 тысячи га леса

09:02
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Причина пожаров - пал сухой травы

В российских регионах бушуют 19 природных возгораний на площади 580 гектаров. Как сообщает Авиалесоохрана, в тушении задействованы более 1100 человек, а также свыше 300 единиц техники, в том числе авиация.

Самые крупные возгорания - в Приморском крае и Свердловской области. Кроме того, на Дальнем Востоке в минувшие выходные выгорело около 3 тысяч гектаров растительности, и всё из-за палов сухой травы. Лес горел в Партизанском, Ханкайском, Ольгинском и других районах Приморья. За сутки по стране ликвидированы 46 очагов на площади 2,5 тысячи гектаров.

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