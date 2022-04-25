Минобороны показало кадры работы ракетных комплексов "Искандер"

Вооружение применяется в ходе спецоперации на Украине

Российские ВС в ходе спецоперации по защите Донбасса нанесли удары по военным объектам Украины высокоточным ракетным вооружением.

Кадры работы расчетов оперативно-тактических комплексов "Искандер" опубликовало Минобороны. Разведка выяснила, где находится склад боеприпасов и ангары с техникой ВСУ. Затем по целям были произведены пуски. После успешно выполненного задания установки оперативно покинули укрытия и сменили место дислокации. В арсенале "Искандера" - как баллистические, так и крылатые ракеты, которые практически неуязвимы для систем ПВО противника. Кроме того, комплекс, несмотря на габариты, очень мобилен.

"Машина высокопроходимая, мобильная. Позволяет нам после выполнения задачи очень оперативно и быстро сменить позицию, что повышает соответственно живучесть самой боевой машины и расчета пусковой установки. Машина не подвела - выполнила свою задачу по прямому предназначению", - сказал Михаил, начальник расчета ОТРК "Искандер".

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