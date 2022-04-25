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Россия перешла на рубли в расчетах за газ с Арменией

09:16
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Об этом рассказали в российском МИДе

Россия активно переходит на расчеты в национальных валютах с Арменией и Азербайджаном, в том числе в оплате поставок газа. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказал директор четвертого департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Денис Гончар.

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Дипломат отметил, что около 30% всей торговли с Азербайджаном Россия ведет в рублях, а Армения начала платить российскими рублями за газ.

Гончар подчеркнул, что Россия заблаговременно начала предпринимать меры по снижению рисков, связанных с "фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике", сообщает РИА Новости.

Россия с 1 апреля ввела новый механизм оплаты поставок своего газа недружественным государствам, переведя их в рубли. Некоторые западные государства сочли это нарушением антироссийских санкций и заявили о невозможности такой оплаты.

Однако в Еврокомиссии допустили схему, при которой Европа будет расплачиваться с Россией рублями. Конкретная компания-получатель открывает счет в долларах или евро в российском банке, зачисляет туда валюту, а затем конвертирует ее в рубли.

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