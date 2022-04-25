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В Россию прибыл почти миллион беженцев из Донбасса и с Украины

09:30
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Массовая эвакуация из ДНР и ЛНР началась 18 февраля

Количество беженцев, которые прибыли на территорию Российской Федерации из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины, приблизилось к миллиону человек. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказал источник в силовых структурах.
В Приморье прибыли более 300 беженцев из Донбасса

По данным на утро 25 апреля, в Россию с Украины и из Донбасса прибыли более 974 тысяч человек. Среди них — 178 тысяч детей, сообщает ТАСС.

Прибывающих селят в пунктах временного размещения, часть беженцев останавливаются у родственников, знакомых или волонтеров.

Массовая эвакуация граждан Донецкой и Луганской народных республик была объявлена властями этих государств 18 февраля в связи с резким обострением ситуации на линии соприкосновения. После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса в страну устремились также беженцы с Украины.

Прибывающих размещают в 39 российских регионах. Каждому выплачивают единовременно по 10 тысяч рублей. Такую же единовременную выплату предоставляют из российского бюджета представителям социально незащищенных категорий населения освобожденных территорий Украины.

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