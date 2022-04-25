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В Брянской области загорелась нефтебаза

09:32
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Угрозы жилым домам нет

В Брянской области произошёл пожар на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба". Об это пишет РИА Новости. По данным агентства, горит также еще один объект, но на каком, не уточняется.

Экстренные службы сообщили, что угрозы жилым домам из-за пожара на нефтебазе нет, концентрация вредных веществ в атмосфере не превышена.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Брянской области, пострадавших в результате пожара нет. Эвакуация населения в районе горящей нефтебазы не планируется.

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