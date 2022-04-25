Лишний вес и тревожная кнопка: как живет Борис Моисеев после двух инсультов

У певца сохраняются проблемы с подвижностью руки и нарушения речи

Борис Моисеев уже давно не появляется на публике. Певец перенес два инсульта, после которых так и не смог полностью оправиться. О состоянии Моисеева рассказал его директор Сергей Горох.

Горох опроверг информацию о том, что 68-летний певец прикован к постели, хотя и не выходит из квартиры. Чувствует себя Моисеев нормально.

"Борис Михайлович сейчас, как и всегда, находится в своей квартире в самом центре Москвы. Чувствует он себя нормально. Я не могу сказать, что он чувствует себя идеально, но, во всяком случае, он регулярно принимает таблетки, которые я ему раскладываю каждый день", — заявил Горох в эфире программы "Звезды сошлись".

В последнее время Моисеев набрал лишний вес. У него сохраняются проблемы с подвижностью руки и нарушения речи. Кроме того, в квартире установлена тревожная кнопку, которой певец пользуется, если что-то случается.

"К сожалению, уже приходилось пользоваться этой кнопкой. Иногда происходят такие ситуации, когда он неудачно ложится на постель и съезжает и ему тяжело подняться", - рассказал Сергей Горох.

Борис Моисеев перенес первый инсульт в 2010 году. Спустя пять лет произошел второй инсульт.

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