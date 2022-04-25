Власти поддержали промышленность, туризм и НКО

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о мерах поддержки бизнеса и москвичей в условиях санкций.

Правительство Москвы улучшило условия льготного кредитования московской промышленности, в том числе расширило круг получателей. "Процентные ставки были снижены с 15% до 11% как для новых заемщиков, так и по кредитам, заявки на которые были одобрены ранее", - написал Собянин на своем личном сайте.

Мэр также напомнил о решении по поддержке нестационарных торговых объектов – киосков, торгующих мороженым, напитками, цветами. Москва снизила размеры обеспечительных платежей.

"Заключая договоры на право торговли в НТО, предприниматели вносят депозиты в размере шести месячных платежей. Теперь эти депозиты сокращены с шести до одного платежа, а ранее внесенные средства будут зачтены в счет текущих платежей. Фактически это значит освобождение нестационарной торговли от платы в бюджет в течение 5 месяцев 2022 года", - пишет Собянин.

Власти Москвы поддержат деловой туризм, организованный молодежный туризм и туризм старшего поколения по итогам отбора, проводимого АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы".

Организаторы мероприятий в сфере делового и организованного молодежного туризма смогут получить возмещение расходов в размере до 10 млн рублей.

Размер компенсации за привлечение в Москву туристов старшего поко­ления составит 1 000 рублей на каждого человека с повышающими коэффициентами.

Кроме этого, в 2022 году будет в 1,5 раза – с 400 до 600 млн рублей – увеличено финансирование ежегодного конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций.

Некоммерческие организации, зарегистрированные в городском реестре "Душевная Москва", смогут получить субсидии из бюджета на: сохранение занятости (оплату труда сотрудников); оплату стоимости доступа к порталам вакансий и соискателей (с целью поиска работников для осуществления уставной деятельности); приобретение российских компьютерных программ либо переход на свободное программное обеспечение. На эти цели из городского бюджета будет выделено 192 млн рублей.

Собянин анонсировал новые меры поддержки. "В ближайшие дни планируем принять решение по поддержке владельцев аттракционов и других объектов отдыха, работающих в городских парках. Кроме того, поможем ищущим работу гражданам с оплатой обучения новой специальности", - сообщил мэр.

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