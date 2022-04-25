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Горняк погиб при прорыве водоотлива на шахте в Кузбассе

09:47
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

С двумя горняками нет связи

На шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области произошел прорыв на водоотливе. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказал источник в экстренных службах.
Спасатели освободили заблокированных на шахте в Кузбассе горняков

В момент ЧП в шахте находились более 200 человек. По словам источника ТАСС, в результате происшествия один человек погиб, еще один получил травмы и ранения.

Из-за подтопления шахты после прорыва проводится эвакуация горняков. На месте происшествия работают горноспасатели.

В региональном главке МЧС подтвердили гибель одного горняка, а также заверили, что остальным рабочим ничто не угрожает.

После техногенной катастрофы на шахте "Листвяжная" в ноябре 2021 года президент России Владимир Путин дал ряд поручений по организации работ в шахтах. Он предложил усилить ответственность работодателей за нарушение норм по охране труда на опасных производствах. Работникам, пострадавшим в случае ЧП, увеличат компенсации за счет собственников шахт, а за несоблюдение требований безопасности предусмотрена возможность приостановки деятельности шахт.

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