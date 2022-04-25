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В Европе подорожало нижнее белье из-за антироссийских санкций

10:23
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Производители поднимают цены из-за подорожания энергоносителей

Женское нижнее белье в европейских государствах впервые за длительное время выросло в цене в связи с ростом затрат производителей на энергоносители. Это связано с антироссийскими санкциями.
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Как установила исследовательская компания NPD Group, бюстгальтер на косточках в настоящее время стоит 17 долларов. Это на 13% больше, чем в 2020 году.

Руководитель компании Journelle Гвидо Кампело рассказал, что кружево и эластичная отделка подорожали на 40%, косточки для бюстгальтеров — на 20%, металлические крючки и кольца, регулирующие бретели — на 25%.

Производитель объяснил это четырехкратным увеличением расходов на электроэнергию, сообщает The Wall Street Journal.

В Великобритании ранее провели опрос, в ходе которого выяснилось: доля британцев, которые согласились бы на повышение цен на топливо вследствие западных санкций против России, упала за месяц на 14 процентных пунктов — с 50% в марте до 36%.

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Магазин нижнего белье
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