ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

Пресечена деятельность сторонника запрещенной в России террористической организации ИГ

В Ставрополе сотрудниками Федеральной службы безопасности выявлена и пресечена деятельность сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Как рассказали в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленник планировал террористический акт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона.

По месту проживания злоумышленника были найдены взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления СВУ.

Подозреваемого задержали при подготовке к реализации своего преступного замысла, он дал признательные показания, сообщает РИА Новости.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили нападение на гуманитарный конвой на Украине. Была пресечена деятельность диверсионной группы, обнаружены устроенные террористами тайники с оружием.

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