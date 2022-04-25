Радикалы обстреляли церкви во время отступления из Рубежного

В соседней Варваровке осколочное ранение получил настоятель Свято-Успенского монастыря

В ходе спецоперации по защите Донбасса российскими ПВО сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Херсонской областях. ВС России продолжают уничтожать военные объекты Украины. Как сообщили в Минобороны, ночью ракетные войска нанесли удары по пунктам управления и складам боеприпасов.

Бронежилеты, каски, автоматы. Эти трофеи ополченцы захватили сегодня, когда группа боевиков пыталась выбраться с территории завода "Азовсталь". Но весь периметр заблокирован. Прорваться националистам не удается. Каждую такую вылазку дозорные пресекают встречным огнем.

Ополченцы патрулируют улицы и проходы. В случае подозрительного движения в окнах или проемах, сразу рассредоточиваются. Если начнется серьёзная перестрелка, подкрепление всегда рядом. С окраин по "Азовстали" уверенно бьют гаубицы. Артиллеристы знают - сегодня для людей из домов по соседству с заводом опасности нет.

"Мирных жителей здесь нет, все эвакуированы, мы создали буферную зону силами внутренних войск", - сказал ополченец.

Переоделись в гражданку. Один даже в женской шапке. Этих боевиков задержали во время оперативных мероприятий. Выдавали себя за местных жителей. Хотели тайком уйти из города. При проверке выяснилось - оба минометчики ВСУ. Этот мужчина тоже убеждал - он не военный, не националист. Но выдали нацистские татуировки. Все трое задержаны. Еще один известный боевик "Азова", который несколько дней назад обещал отрезать головы русским, найден и ликвидирован. Другого захватили во время зачистки завода. Пленный рассказывает - у радикалов крупные потери.

"Из моей части, из шестой бригады, 12 человек дошло, азовцев там пара десятков, сборная солянка с национальной гвардией и пограничниками, человек пятнадцать пограничников, национальной гвардии тоже пару десятков человек", - говорит пленный.

Выстрел из огнеметной системы. Через несколько секунд - мощный взрыв. Это российские военные освобождают окраины города Рубежное. В перелесках находят сотни мин. И брошенные трофеи. Сегодня в руки ополченцев попала система Falcon III производства США. Предназначена для шифровки сообщений. Еще одно доказательство - Запад щедро обеспечивает националистов своими военными разработками, в том числе и в области связи.

"Были прямые попадания по кельям нашим, по Варваровскому храму, по школе, по хоздвору", - рассказал Нектарий, монах Свято-Ильинского монастыря.

Отступая из окрестностей Рубежного, радикалы обстреливают церкви. В соседней Варваровке осколочное ранение получил настоятель Свято-Успенского монастыря.

А это уже ответный залп российских военных. Точно по складу ВСУ во Львовской области. Под Изюмом в результате ночного рейда спецназа взорвана колонна бронетехники и опорный пункт.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 56 военных объектов Украины. Поражён 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено более 240 человек личного состава, а также 28 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Работа по ликвидации военных объектов ВСУ продолжается и в эти минуты. Ракетно-тактические комплексы "Искандер" наносят удары по местам, где националисты сосредоточили бронетехнику, склады боеприпасов. И плацдармы, откуда они переправляли вооружения на передовую.

Через несколько часов разведчики подтвердили: цели, на которые были даны координаты, уничтожены.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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