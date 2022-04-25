Историческая пятилетка: Макрон пошел на новый срок

Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов

Во Франции подсчитали все голоса во втором туре президентских выборов. Победу одержал действующий глава республики Эммануэль Макрон. И стал первым за 20 лет переизбранным лидером. Поздравления уже направил Владимир Путин. Отрыв Макрона от соперницы Марин Ле Пен довольно большой - 17 процентов. Но выборы прошли при рекордно низкой явке. И с их итогами согласны далеко не все французы.

На первых полосах французских медиа-гигантов предсказуемо одна тема. Liberation, к примеру, выходит с заголовком "Переизбрание Макрона: кому сказать "спасибо". Голоса подсчитаны. Разница существенная. Почти 59 процентов против 41-го с небольшим. К сторонникам Эммануэль Макрон выходит под гимн Евросоюза. Разговор начинает с благодарностей.

Впервые за двадцать лет действующий президент отправляется на второй срок. После Жака Ширака этого не удавалось никому из кандидатов. Макрон, конечно, и после первого тура выглядел стабильным лидером гонки. Предвыборный рейтинг свыше 40% - тоже невиданные цифры для президентов со времен всё того же Ширака. Впрочем, об оглушительной победе говорить не приходится. Судя по данным статистики, французы, скорее, выбирали из двух зол меньшее. Это следует и из рекордно низкой явки. Голосовать не пошли 28%. Такого массового бойкота не было с конца шестидесятых годов. Почти 9% из тех, кто всё же дошёл до избирательных участков, испортили бюллетени. Страна расколота, признаёт Макрон. Однако он обещает: в ближайшие пять лет все сомневающиеся в правильности его политического курса изменят мнение.

"Друзья, нам важно быть добрыми и уважительными, потому что в нашей стране слишком много сомнений и разногласий. Поэтому нам нужно быть сильнее. Предстоит большая работа для достижения единства - нам придётся работать всем вместе. Только так мы сможем жить во Франции счастливее и успешно решать стоящие перед нами задачи. Грядущие годы уж точно не будут тихими", - заявил Макрон.

Голосование в первом туре продемонстрировало ещё и рост ультраправых и крайне левых настроений в стране. Звоночек неутешительный. Жители Пятой республики разочарованы. Некоторые эксперты всерьёз полагали: на волне этих противоречий у Марин ле Пен весьма высоки шансы сесть в президентское кресло. Макрону пришлось балансировать, словно канатоходцу, пишут газеты. Имидж президента поднимали и прямым текстом, говоря: голос за ле Пен - это голос за Путина. И допустить этого нельзя ни в коем случае. Даже лидеры стран-соседей, во главе с канцлером Германии весьма непрозрачно намекали, кого электорату следует поддерживать. Накануне выборов в соцсетях стали появляться вот такие ролики, на которых якобы изображены кандидатские бюллетени (см. видео). Видно, что на табличке "За Марин ле Пен" надорван уголок. По действующим правилам, такой документ считается недействительным.

В штабе Марин ле Пен настроения отнюдь не упаднические. Поражение кандидат от ультраправых признала, но цифры говорят: это не совсем и проигрыш. Если сравнивать результат пятилетней давности, то политик смогла сократить разрыв с Макроном вдвое. Свыше 40% голосов французов в этом году - серьёзнейшая заявка на будущее. Так мощно партия не выступала никогда.

"Сегодняшний результат с более чем 43% голосов сам по себе является блестящей победой. Он символизирует сильное недовольство действующей системой. Я продолжу выполнять свои обязательства перед французами и призываю вас голосовать за мою партию этим летом", - заявляет ле Пен.

Первую реакцию на итоги выборов выдают сами жители Франции. Вооружившись файерами и бутылками с зажигательной смесью, они вышли высказывать своё недовольство на улицы. Акции протеста - сразу в нескольких крупнейших городах. В Рене митингующие всю ночь возводили баррикады и жгли костры. В Лионе обстреляли фейерверками здание муниципальной полиции. А в Париже разбушевавшуюся толпу правоохранителям пришлось разгонять слезоточивым газом. Свою вторую пятилетку Макрон объявил для Франции исторической.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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