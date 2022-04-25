Утром корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Экипаж космических туристов возвращается на Землю. Сегодня утром корабль Crew Dragon отстыковался от МКС. За полетом исторической миссии следят во всем мире.

В 4:10 утра по московскому времени космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС. И экипаж исторической миссии AX-1 уже находится на пути к Земле. Исторической, потому что это первый полностью коммерческий рейс, члены которого побывали на Международной космической станции. Предыдущий запуск четвёрки астротуристов, осуществлённый в сентябре той же компанией SpaceX, ограничился трёхдневным полётом по орбите. Перед экипажем нынешней миссии задачи стояли сложнее. 25 научных экспериментов и, главное, тестирование систем первого коммерческого сегмента МКС Axiom Space. При том, что возраст астронавтов – от 52 до 72 лет.

Подробности смотрите в репортаже Кирилла Парменова.

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