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Американские дипломаты начнут возвращаться на Украину

11:46
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Киев также получит дополнительную помощь от США

Американские дипломаты начнут возвращаться на Украину в течение следующей недели. Об этом сегодня заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Варшаве. Решение было принято по итогам визита госсекретаря и министра обороны Ллойда Остина в Киев. Поездка прошла накануне в условиях чрезвычайной секретности.

По данным американских СМИ, чиновники также объявили о намерении дополнительно выделить свыше 700 миллионов долларов на закупку вооружения. Средства распределят между Украиной и ещё 15 европейскими странами. Кроме того, в минувшее воскресенье не менее 6 тяжёлых американских самолётов приземлились в Польше на аэродроме, расположенном на границе с Украиной. Ранее президент США Джо Байден пообещал направить Киеву тактические беспилотники, гаубицы и снаряды.

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