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Повышенный уровень террористической опасности продлят в Курской области

10:46
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Ситуация принципиально не поменялась, заметил губернатор

Курская область намерена продлить повышенный уровень террористической опасности.
В Курской области обстреляли пограничный пункт

Введенный 11 апреля повышенный режим опасности должны были отменить сегодня, 25 апреля. Однако губернатор региона Роман Старовойт дал другое распоряжение.

"Учитывая то, что принципиально ситуация не изменилась, <…> принимаю решению о продлении этого режима. Это позволит нашим силам и средствам, специальным подразделениям нести особый режим службы, и мы будем находиться в режиме повышенной готовности", - сообщил он.

Он поручил работникам администрации подготовить соответствующие документы.

Утром 25 апреля российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника в Курской области. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

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