Госдеп пообещал Украине помощь в переговорах с Россией

Об этом рассказал глава ведомства после поездки в Киев

Вашингтон окажет помощь Киеву в вопросе переговоров с Москвой. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам главы Госдепартамента, американские власти намерены сделать все возможное, чтобы "помочь украинцам закончить этот конфликт на лучших условиях, которые только возможны, и как можно быстрее".

Блинкен заявил, что большая часть работы, которую проделывают США в отношении Украины, — "их усиление на поле боя и так или иначе за столом переговоров".

Что касается переговоров с украинскими властями, которые Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин провели в Киеве, на них обсуждались вопросы экономической помощи и безопасности страны, цитирует госсекретаря телеканал NBC.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что недоговороспособность Запада очевидна. Он также оценил ход российско-украинских переговоров как медленный и выразил мнение, что заявления из Киева наводят на мысль, что им переговоры с Россией вообще не нужны.

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