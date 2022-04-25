ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдеп пообещал Украине помощь в переговорах с Россией

11:03
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Об этом рассказал глава ведомства после поездки в Киев

Вашингтон окажет помощь Киеву в вопросе переговоров с Москвой. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
МИД: Россия продолжает вести переговоры с Украиной

По словам главы Госдепартамента, американские власти намерены сделать все возможное, чтобы "помочь украинцам закончить этот конфликт на лучших условиях, которые только возможны, и как можно быстрее".

Блинкен заявил, что большая часть работы, которую проделывают США в отношении Украины, — "их усиление на поле боя и так или иначе за столом переговоров".

Что касается переговоров с украинскими властями, которые Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин провели в Киеве, на них обсуждались вопросы экономической помощи и безопасности страны, цитирует госсекретаря телеканал NBC.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что недоговороспособность Запада очевидна. Он также оценил ход российско-украинских переговоров как медленный и выразил мнение, что заявления из Киева наводят на мысль, что им переговоры с Россией вообще не нужны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаги России и Украины
Флаги России и Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.