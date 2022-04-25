Бочкарев: Началось благоустройство территории лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1

Общая готовность комплекса превышает 60%

На стройплощадке инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1, расположенного на Волоколамском шоссе в Москве, приступили к благоустройству территории. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, на территории ИКБ №1 ведется строительство одного из крупнейших инфекционных стационаров в России. К настоящему времени полностью завершены монолитные работы, ведется устройство внутренних инженерных систем, фасадные и отделочные работы. Также приступили к благоустройству территории.

Общая готовность инфекционного лечебно-диагностического комплекса превышает 60%.

Бочкарев рассказал, что площадь нового корпуса составляет 96,5 тыс. кв. м, он рассчитан на 546 мельцеровских боксов. Инфекционная больница предназначена для госпитализации больных с различными вирусными инфекционными заболеваниями, а также оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению, осуществления диагностики и лечения в амбулаторных и стационарных условиях.

Всего с января по март 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 17 объектов социальной инфраструктуры, включая два больничных корпуса и детско-взрослую поликлинику.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что скоропомощной комплекс для больницы им. Боткина в Москве построен на 57%. На объекте уже завершены монолитные работы. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем, стен и перегородок из гипсокартонных листов, фасадов и кровли, отделочные работы.

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