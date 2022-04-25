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ВКС России поразили 56 военных объектов Украины

10:57
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Уничтожены до 160 человек личного состава, сообщили в Минобороны России

Минобороны России утром в понедельник провело брифинг по ситуации на Украине, где с 24 февраля идет военная спецоперация с участием ВС России, а также сил ЛДНР.

ВКС России поразили 56 военных объектов Украины. Уничтожены до 160 человек личного состава, а также 23 единицы бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей.

Как сообщил представитель МО Игорь Конашенков, на окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск.

Ночью Россия поразила шесть военных объектов Украины: три опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов в Харьковской области. 

Подразделениями артиллерии за сутки выполнены 967 огневых задач. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в воздухе над Чернобаевкой сбита украинская ракета "Точка-У".

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