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Путин поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

11:01
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Французский лидер переизбрался на второй срок

Президент России Владимир Путин поздравил французского лидера Эммануэля Макрона с переизбранием.
Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции

Глава государства отправил в Париж поздравительную телеграмму.

"Искренне желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия", - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

По результатам подсчета 100 % бюллетеней победу на президентских выборах Франции одержал действующий глава государства Эммануэль Макрон. Он набрал 58,55% голосов. Его соперница - лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен – получила 41,45% голоов.

В ночь на 25 апреля Макрон обратился к нации с заявлением, что поддержавшие его французы выразили ему доверие для реализации проекта "более независимой Франции, более сильной Европы".

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