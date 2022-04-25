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У России отобрали этап серии Гран-при по фигурному катанию

11:21
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Такое решение принял ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил проведение в России в сезоне 2022/2023 этапа серии Гран-при по фигурному катанию. Об этом решении организация объявила в понедельник, 25 апреля.
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Наряду с этим ISU запретил Союзу конькобежцев России и Белорусскому союзу конькобежцев претендовать на проведение соревнований на неопределенный срок, объяснив это ситуацией на Украине.

При этом Союз конькобежцев России направлял в ISU заявку на проведение чемпионата Европы в 2026 году, сообщает ТАСС.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции. Это касается в том числе спорта. В частности, Россию исключили из Международного союза биатлонистов, футбольную сборную не допустили до стыковых матчей в отборе к Чемпионату мира.

Однако конгресс Международной федерации санного спорта сохранил членство Федерации санного спорта России — для исключения не хватило голосов. Это означает, что российские саночники по-прежнему могут участвовать в международных соревнованиях.

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