В России с коронавирусом госпитализированы еще 1112 человек

Выявлен 7651 случай заражения

За сутки в России госпитализированы 1112 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксирован 7651 случай заражения. В Москве коронавирусом заболели 455 человек, из них госпитализирован только 143.

Выздоровели за сутки 8855 человек. Скончались 159 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболел 18144788 человек. Умер 375061 зараженный. Вылечились 17483483 заболевших.

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