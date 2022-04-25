Россия "очень просто" ответит на обвинения Японии в оккупации Курил

Об этом рассказал полпред президента России в ДВО

Россия обязательно даст ответ на заявление Японии о незаконной оккупации Курил, причем ответит "очень просто". Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказал полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Как пояснил полпред главы государства, таким ответом станет дальнейшее освоение Россией Курильских островов в экономической и туристической областях.

Российские власти будут реализовывать на архипелаге новые инвестиционные проекты, постараются запустить там круизные суда и возить туристические группы, рассказал Трутнев.

Представитель президента отметил, что мы будем "дальше жить и работать на Курильских островах исходя из того, что это, вне всякого сомнения, территория Российской Федерации", сообщает ТАСС.

22 апреля сообщалось, что официальный Токио впервые с 2003 года прибег к формулировке о "незаконной оккупации" Россией южной части Курильских островов. В ежегодном докладе по дипломатии, который публикует японский МИД, утверждается, что южная часть Курил — это "исконные территории Японии, которые в настоящее время незаконно оккупированы Россией".

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