Возбуждено дело после прорыва водоотлива в кузбасской шахте

Погиб человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело после прорыва водоотлива в шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области.

Дело расследуется по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следователи намерены изучить всю документацию, допросить работников и руководителей шахты. Причины происшествия выясняются.

25 апреля на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области произошел прорыв воды с частичным обрушением горной массы. В момент ЧП в шахте находились 284 человека. На данный момент известно об одном погибшем.

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