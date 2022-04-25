Возбуждено дело после прорыва водоотлива в кузбасской шахте

Погиб человек
Следственный комитет возбудил уголовное дело после прорыва водоотлива в шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области.
Дело расследуется по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Следователи намерены изучить всю документацию, допросить работников и руководителей шахты. Причины происшествия выясняются.
25 апреля на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области произошел прорыв воды с частичным обрушением горной массы. В момент ЧП в шахте находились 284 человека. На данный момент известно об одном погибшем.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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