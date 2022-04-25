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Кабмин выделил 120 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры

12:05
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Об этом рассказал глава правительства

По поручению президента России федеральное правительство выделило дополнительные 120 млрд рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.
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Из этих средств 86 млрд рублей получат 63 субъекта Российской Федерации. Деньги направят в первую очередь на то, чтобы как можно быстрее привести в нормативное состояние более 2,5 тыс. км региональных дорог.

Еще 34 млрд рублей предусмотрены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт крупных трасс в том числе Золотого кольца. Также работы проведут на маршруте Европа – Западный Китай, который пройдет через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск, а его продолжение — до границы с Монголией и Китаем.

Работы подразумевают формирование обходов крупных городов, чтобы вывести грузовой трафик из населенных пунктов и разгрузить их от пробок. Наряду с этим будет продолжена расшивка узких мест, которые мешают движению, сообщается на официальном сайте российского правительства.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что порядка на дорогах страны "стало больше", а также отметил, что число дорожно-транспортных происшествий уменьшилось.

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