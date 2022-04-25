Кабмин выделил 120 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры

Об этом рассказал глава правительства

По поручению президента России федеральное правительство выделило дополнительные 120 млрд рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Из этих средств 86 млрд рублей получат 63 субъекта Российской Федерации. Деньги направят в первую очередь на то, чтобы как можно быстрее привести в нормативное состояние более 2,5 тыс. км региональных дорог.

Еще 34 млрд рублей предусмотрены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт крупных трасс в том числе Золотого кольца. Также работы проведут на маршруте Европа – Западный Китай, который пройдет через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск, а его продолжение — до границы с Монголией и Китаем.

Работы подразумевают формирование обходов крупных городов, чтобы вывести грузовой трафик из населенных пунктов и разгрузить их от пробок. Наряду с этим будет продолжена расшивка узких мест, которые мешают движению, сообщается на официальном сайте российского правительства.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что порядка на дорогах страны "стало больше", а также отметил, что число дорожно-транспортных происшествий уменьшилось.

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