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Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 17

12:09
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Пять человек уже опознаны

В результате пожара в здании Центрального научно-исследовательского института (НИИ) Воздушно-космической обороны (ВКО) России в Твери погибли 17 человек.
Пожар в оборонном НИИ в Твери ликвидирован

Информацию подтвердили власти города. На данный момент опознаны пять тел из 17. Ранее сообщалось об 11 погибших.

Семьям погибших будут оказаны меры поддержки, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Разбор завалов после пожара продолжается, в нем задействованы 75 человек и девять единиц техники.

Пожар в здании НИИ ВКО России вспыхнул в четверг, 21 апреля, в одном из кабинетов на втором этаже. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. С огнем удалось справиться только на следующий день. Предварительная причина возгорания - аварийная работа электросети.

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