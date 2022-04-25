В России запустят новый федеральный проект для поддержки овощеводов

Сейчас поддержка сельхозпроизводителей осуществляется в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства

Новый федеральный проект "Развитие овощеводства и картофелеводства" стартует 1 января 2023 года в рамках расширения мер поддержки производителей картофеля и других овощей. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, рассказали в пресс-службе кабмина в понедельник, 25 апреля.

Мишустин отметил, что Россия обеспечивает себя овощами почти на 87%, однако рентабельность производства овощей остается ниже, чем у других культур. В связи с этим правительство решило ввести новые меры поддержки производителей овощей.

Новый проект даст возможность получить господдержку не только малым и средним предприятиям, но также самозанятым и гражданам, которые ведут личные подсобные хозяйства.

Субсидии будут выделять на проведение агротехнологических работ, на производство овощей, в том числе элитных сортов, в открытом и защищенном грунтах.

Размер субсидии для предприятия или человека, ведущего личное подсобное хозяйство, будет зависеть от объема продукции.

Сельскохозяйственные производители, которые строят или модернизируют овощехранилища, смогут претендовать на субсидию, покрывающую три четверти стоимости работ, сообщается на официальном сайте правительства.

21 марта Михаил Мишустин отмечал, что в нынешних условиях особенно важно защитить внутренний рынок сельхозсырья и продовольствия. В связи с этим в федеральном бюджете было предусмотрено более 100 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства.

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