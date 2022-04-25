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Ефимов: 550 тысяч рабочих мест будет создано в рамках проекта "Индустриальные кварталы"

12:33
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Уже заключено семь договоров с инвесторами

В рамках проекта "Индустриальные кварталы" в Москве будет создано 550 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

"По проекту "Индустриальные кварталы" уже заключено семь договоров с инвесторами, они преобразуют участки бывших промзон "Октябрьское поле", "Алтуфьево", "Коровино", "Кунцево", "Братцево" и недострой в Тропарево-Никулино. Сейчас в проработке находится еще около 150 проектов редевелопмента неэффективно используемых городских территорий, в рамках которых мы увеличили объем высокотехнологичной промышленной застройки", - сказал Ефимов.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках реализации проектов в городе возведут около 35 млн кв. м недвижимости, в том числе порядка 10 млн – это жилые площади. Также в новых индустриальных кварталах появятся парки, скверы, аллеи.

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