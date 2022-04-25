МИД России ответил на вопрос о подготовке референдума в Херсоне

Сообщения об организации такого мероприятия появились в СМИ

В Москве не располагают информацией о том, что в Херсоне на Украине готовится референдум. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко.

В средствах массовой информации появились сообщения о том, что российские власти якобы готовят референдум в Херсоне, который находится под контролем ВС России.

Руденко, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что "не слышал ничего" о таком референдуме, сообщает "Интерфакс".

2 марта стало известно, что российские войска в ходе спецоперации по защите республик Донбасса взяли под контроль всю Херсонскую область. Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что экономические отношения Крыма с Херсонской областью Украины уже возобновляются.

Крым и Донбасс удалось связать сухопутным коридором: под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя. Железная дорога в Херсон уже используется для поставок гуманитарной помощи и стройматериалов.

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