"Яндекс" начал открывать счета без паспорта

Пока новый сервис могут протестировать некоторые подписчики "Плюса"

"Яндекс" начал открывать банковские счета без паспорта. Пока счет могут открыть некоторые подписчики "Плюса" и оплатить с его помощью поездки в такси Go.

Чтобы протестировать счет, понадобится только номер телефона, говорится в Telegram-канале "Яндекс Банка".

За использование счета "Яндекс" обещает начислять повышенный кешбэк — 5% баллами "Плюса".

"Чуть позже Счёт появится и в других сервисах Яндекса — обо всём обязательно расскажем, а пока добавим, что открыть Счёт очень просто, и не нужен даже паспорт — только номер телефона", — сообщили в "Яндексе".

В июле 2021 года "Яндекс" приобрел 100% банка "Акрополь". Он был переименован в "Яндекс Банк".

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