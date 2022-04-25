Россияне получили более 2,5 млрд рублей по программе детского кешбэка

Купить путевку ребенку можно до 31 августа

По программе детского туристического кешбэка россияне уже купили 170 тысяч путевок. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер сообщил, что россиянам за приобретенные путевки вернулся кешбэк на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей.

Чернышенко также отметил, что в 2022 году количество детских лагерей в России, по прогнозу, увеличится до 1,8 тысячи, сообщает АГН "Москва".

24 марта глава федерального правительства Михаил Мишустин рассказал, что на финансирование программы возврата половины стоимости путевки в детские лагеря выделено 7,5 млрд рублей. Эти средства поступили из резервного фонда. Отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая, путевки в рамках программы можно приобрести до 31 августа.

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