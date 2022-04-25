ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия прекращает боевые действия в Мариуполе для открытия гумкоридора из "Азовстали"

12:54
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Они завершатся через час

Минобороны России и Донецкая народная республика с 14:00 мск в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия для открытия гуманитарных коридоров из комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Силы будут отведены на безопасное расстояние, заявили в оборонном ведомстве нашей страны.

Для выхода гражданских лиц с территории завода нет никаких препятствий, кроме принципиального решения Киева и национальных формирований.

"В случае, если мирные граждане все-таки находятся на металлургическом комбинате, то мы категорически требуем от киевских властей немедленно отдать соответствующий приказ командирам националистических формирований для их освобождения", - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории завода "Азовсталь" находятся до 2,5 тысячи украинских националистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.