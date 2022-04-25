Россия прекращает боевые действия в Мариуполе для открытия гумкоридора из "Азовстали"

Они завершатся через час

Минобороны России и Донецкая народная республика с 14:00 мск в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия для открытия гуманитарных коридоров из комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Силы будут отведены на безопасное расстояние, заявили в оборонном ведомстве нашей страны.

Для выхода гражданских лиц с территории завода нет никаких препятствий, кроме принципиального решения Киева и национальных формирований.

"В случае, если мирные граждане все-таки находятся на металлургическом комбинате, то мы категорически требуем от киевских властей немедленно отдать соответствующий приказ командирам националистических формирований для их освобождения", - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории завода "Азовсталь" находятся до 2,5 тысячи украинских националистов.

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