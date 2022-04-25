Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года

Российская валюта также укрепилась и к доллару

Рубль существенно укрепился к американской и европейской валютам 25 апреля.

Так, по данным Московской биржи, курс евро снизился на 3,07 рубля - до 77,08 рубля. Это минимум с июня 2020 года. За один доллар просят 72,97 рубля.

Ранее Центробанк изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют. Теперь курсы доллара и евро будут рассчитываться на основе данных Мосбиржи по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по московскому времени, вместо 10:00—16:30.

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