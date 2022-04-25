ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье проходит китайско-российский молодежный форум

15:01
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Представители двух стран обмениваются опытом и говорят о будущих проектах

Сегодня на китайско-российском молодёжном форуме обсуждают сотрудничество двух стран. Мероприятие проходит в подмосковном Красногорске.

В программе - тематические сессии и дискуссии, посвящённые экономическому развитию, международным отношениям, техническим инновациям и спорту. Говорят и о поддержке начинающих предпринимателей.

Представители двух стран обмениваются опытом и обсуждают перспективные направления для реализации совместных проектов. Также во время мастер-классов участники могут лучше познакомиться с китайской и российской культурой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Китайско-российский молодежный форум
Китайско-российский молодежный форум
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.