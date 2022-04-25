В Подмосковье проходит китайско-российский молодежный форум

Представители двух стран обмениваются опытом и говорят о будущих проектах

Сегодня на китайско-российском молодёжном форуме обсуждают сотрудничество двух стран. Мероприятие проходит в подмосковном Красногорске.

В программе - тематические сессии и дискуссии, посвящённые экономическому развитию, международным отношениям, техническим инновациям и спорту. Говорят и о поддержке начинающих предпринимателей.

Представители двух стран обмениваются опытом и обсуждают перспективные направления для реализации совместных проектов. Также во время мастер-классов участники могут лучше познакомиться с китайской и российской культурой.

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