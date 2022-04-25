Пентагон активизирует подготовку украинских военных

Это касается обучению работы с вооружениями

Министерство обороны США расширит военную подготовку украинских военнослужащих в Европе на некоторых системах вооружения, которые Вашингтон поставляет Киеву. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказали в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

Глава Пентагона Ллойд Остин проинформировал руководство Украины о том, что в рамках постоянной помощи министерство обороны США расширит военную подготовку украинских военнослужащих в регионе по определенным поставляемым системам вооружения.

Кроме того, США с союзниками продолжат координировать между собой поставки дополнительного тяжелого вооружения, боеприпасов и запчастей на Украину, цитирует заявление Госдепа "Интерфакс".

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставки Соединенными Штатами Украине вооружений не способствуют поиску дипломатического решения и урегулированию ситуации. Российская сторона подчеркнула неприемлемость такой ситуации, когда "когда США пичкают Украину оружием", и потребовала прекратить эту практику.

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