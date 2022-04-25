Ее вес - 1200 тонн

У площади трех вокзалом завершается установка самой крупной арки Каланчевского путепровода. Её длина почти 90 метров, а вес 1200 тонн.

Работу проводят в несколько этапов. Причем со стороны процесс почти не заметен, увидеть его можно с помощью убыстренной съемки. Вначале конструкцию с помощью домкратов передвигают по специальному накаточному устройству, а после происходит непосредственно надвижка ближе к железнодорожным путям.

Сейчас начинаются работы по установке ещё нескольких арок. Каждая весом по 500 тонн и длиной 55 метров.

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