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Завершается установка самой крупной арки Каланчевского путепровода

15:06
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Ее вес - 1200 тонн

У площади трех вокзалом завершается установка самой крупной арки Каланчевского путепровода. Её длина почти 90 метров, а вес 1200 тонн. 

Работу проводят в несколько этапов. Причем со стороны процесс почти не заметен, увидеть его можно с помощью убыстренной съемки. Вначале конструкцию с помощью домкратов передвигают по специальному накаточному устройству, а после происходит непосредственно надвижка ближе к железнодорожным путям.

Сейчас начинаются работы по установке ещё нескольких арок. Каждая весом по 500 тонн и длиной 55 метров.

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Установка арки Каланчевского путепровода
Установка арки Каланчевского путепровода
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