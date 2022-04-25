Московские врачи напомнили о способах борьбы с аллергией

Один из советов - в осенне-зимний период пройти аллерген-специфическую иммунотерапию

В Москве начался сезон аллергии. Солнце уже разбудило ольху, берёзу, орешник. На подходе - другие мучители страдающих поллинозом. Причём слёзы и кашель - ещё не самые опасные последствия буйного цветения. И маски здесь не спасают. Есть ли лекарство от пыльцы? И как помочь организму адаптироваться?

Погода налаживается, природа оживает... Но Елену набухшие почки на деревьях и распускающиеся цветы не радуют. На улице - только в маске, а ещё лучше - в очках. 4 года назад у девушки внезапно начались приступы удушья и кашля, слёзы, насморк, зуд.

"Когда я гуляла по парку, я просто начала задыхаться. Мне стало очень плохо. И мне очень повезло, что моя мама является медиком, поэтому она вовремя поняла, что вообще происходит", - рассказала пациентка Елена Вознюк.

Лене диагностировали поллиноз. Это сезонная аллергия на пыльцу растений. Она может проявиться в любом возрасте. Ежегодно столичные врачи отмечают прирост заболевания на 15 процентов. Однако многие аллергики не доходят до поликлиники и списывают симптомы на простуду.

"Аллергия, как правило, проходит без температуры и гнойных выделений", - рассказала Елена Бобрикова, заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии.

Как показали анализы, опасными для Елены растениями оказались берёза, её родственница ольха и лещина - дерево, на котором растёт фундук. Сначала ей прописали симптоматическое лечение - антигистаминные таблетки и спреи. А потом она попала в Московский центр аллергологии и иммунологии, где к проблеме подошли более основательно. Началось специальное лечение - аллерген-специфическую иммунотерапию.

"Это метод, который предполагает введение аллергена в малых дозах. Организм привыкает к нему и затем уже в сезон цветения не реагирует на введение в организм той же пыльцы. Но этот метод используется вне сезона цветения. Поэтому наша просьба - обратиться в осенне-зимний период для того, чтобы пройти обследование – тогда вам назначат терапию аллергенами", - рассказала Елена Бобрикова, заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии.

Отечественный препарат стоит около трёх тысяч рублей - за него пациенту придётся заплатить. А вот дальнейшее лечение - введение аллергена в организм и контроль - проходит по ОМС.

"После двух лет лечения мне стало намного легче. Сейчас, когда очень ярко выраженное опыление, немного тяжело. Есть небольшие симптомы, что чешутся глаза, слезятся, но это совершенно другая история, всё намного легче переносится", - говорит пациентка Елена Вознюк.

Сезонным аллергикам врачи рекомендуют стараться как можно меньше контактировать с природой. Например, не выходить на улицу и не проветривать помещение утром, когда растения выбрасывают пыльцу. Главное - пристально следить за цветением в Москве. Все данные получает аппарат биофака МГУ.

"Он пропускает воздух с постоянной скоростью. Качает 10 литров в минуту. Через вот это сопло под козырьком засасывает воздух. Поток воздуха ударяет на клейкую ленту, воздух уходит, все аэрозоли липнут", - сказала Светлана Полевова, ведущий научный сотрудник Кафедры высших растений биофака МГУ.

Аппарат стоит на крыше метеолаборатории университета и фиксирует любые, даже незначительные изменения пыльцы в воздухе. Всю полученную информацию выкладывают на специальном сайте, где дают краткосрочные прогнозы для аллергиков - на день вперёд.

Ксения Игнатова, Андрей Корнилов и Дмитрий Наякшин. "ТВ Центр".

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