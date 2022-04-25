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Следователи попросили суд арестовать подозреваемого в убийстве хоккеиста

15:09
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Романа Дидура убили в ходе потасовки в центре Москвы

Столичные следователи просят арестовать бизнесмена Армена Куюмджи, который обвиняется в убийстве молодого хоккеиста в центре Москвы. В ближайшее время ходатайство поступит в Таганский суд.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на Николоямской улице возле одного из кафе. Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения. Видно, что несколько человек устроили потасовку, во время которой 24-летний Роман Дидур получил смертельный удар ножом. По предварительным данным, причиной драки стал бытовой конфликт. Все обстоятельства сейчас устанавливают следователи.

"Мужчина нанес потерпевшему 1999 года рождения удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения молодой человек скончался на месте происшествия. Обнаружено и изъято орудие преступления, по которому назначены необходимые судебные экспертизы", - заявила представитель СКР по Москве Юлия Иванова.

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