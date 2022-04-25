В центре Москвы ограничат движение транспорта из-за репетиции Парада

Изменения затронут и общественный транспорт

Сегодня вечером в центре Москвы на нескольких улицах будет перекрыто движение транспорта. Связано это с проведением репетиции Парада Победы на Красной площади.

Так, с 9 вечера нельзя будет проехать на отдельных участках Тверской улицы, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Охотному ряду, Большой Никитской. Закроют и съезд на Тверскую со стороны станции метро "Маяковская".

Изменения затронут и общественный транспорт. С 8 вечера ряд автобусов начнёт курсировать по укороченным маршрутам. А с 19:00 только на вход и пересадку будут работать станции метро "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая". Только на пересадку - "Библиотека имени Ленина".

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