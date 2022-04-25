Школьник из Подмосковья научил ворон собирать окурки

В обмен на лакомство

Девятиклассник из Реутова приучает ворон собирать мусор. Школьник изобрёл аппарат, уникальный в своём роде. Конструкция кажется несложной, но результат даёт ошеломляющий. Ноу-хау подростка из Подмосковья уже заинтересовало научный мир.

15-летний Родион Муцольгов моделирует ситуацию – ворона приносит окурок и кладёт в изобретённый школьником аппарат. В качестве вознаграждения за принесённый мусор птица получает излюбленный деликатес – арахис. Благородный поступок вознаграждён. Но ворона не зря считается одним из самых умных животных на Земле. Поэтому моделируется вторая ситуация - птица окурок не нашла и решила слукавить. Принесла нечто похожее на сигаретный фильтр. Но искусственный интеллект оказался еще хитрее. Нейросеть видит подвох и оставляет ворону без поощрения. В этом и заключается такая простая, а потому гениальная идея юноши – научить ворону добросовестно зарабатывать для себя лакомство.

"У нас направлена камера на сортировочный стол. Мы получаем с неё изображение, нейронная сеть его анализирует, и уже после нам выдаёт результат. Что находится на сортировочном столе: сигаретный окурок или мусор", - рассказывает Муцольгов.

К изобретению школьника подтолкнула научная статья. Он узнал, что во Франции 6 ворон убирают мусор в городском парке. Но этому их научили люди. Родион поставил перед собой более глобальную задачу – не тратить время на дрессировку, а заставить всех ворон обучиться самостоятельно.

"С дикими воронами такого сделать не получится. Потому что, во-первых, они боятся человека, и нужно очень много людей ,чтобы обучить всех ворон в городе. И тогда я уже решил заняться созданием устройства для обучения диких ворон", - говорит школьник.

Окурки – самый распространённый мусор на планете. Поэтому Родион и решил обучить ворон собирать именно их. Проект молодого изобретателя уже заинтересовал учёных. Особенно после того, как он победил на 18-м Балтийском научно-инженерном международном конкурсе в Санкт-Петербурге. Как считает юный изобретатель, его успех - это, во многом, грамотно организованный процесс обучения и прекрасные учителя IT-центра. По словам руководителей детского технопарка, в их стенах это не первое изобретение школьника, которым заинтересовался научный мир.

"Мы ориентируем в первую очередь на профессию, которую они выбирают. Мы готовим их к поступлению в вуз. У них есть возможность попробовать ту профессию, которую они выбирают. То есть поработать на том оборудовании, которое в дальнейшем будет применяться уже в какой-то компании", - говорит директор детского технопарка Наталья Кивва.

Сейчас у Родиона последние приготовления к практическим испытаниям в естественной среде. Как только на улице потеплеет и сойдет снег, в своем дачном посёлке он начнет приучать ворон собирать окурки. Если эксперимент будет удачным, изобретатель попробует установить "умный" контейнер и в городе. Но, несмотря на трепет ожидания результатов эксперимента, Родион все же надеется, что подбирать окурки за собой люди всё-таки научатся сами.

Илья Данильцев, Константин Чурашов и Дмитрий Пищулин, "ТВ Центр".

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