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Москвичей призвали отдать ненужные вещи посетителям "Зеленой субботы"

15:13
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Можно также обменяться вещами с другими участниками акции

В Москве стартовала акция "Зеленая суббота". Раз в месяц жители столицы смогут передать ненужную одежду, книги и технику тем, кто в них нуждается. Можно также обменяться вещами с другими участниками.

Такой подход не только помогает людям сэкономить, но и благоприятно сказывается на окружающей среде, уменьшая урон от производства и неправильной утилизации. Каждый раз собирать будут определенный вид вещей: одежду, обувь, спорттовары и мебель. В минувшую субботу организаторы предложили горожанам обменяться мелкой бытовой техникой.

"Я сегодня тоже принял участие в этой акции, принес кофемашину, взял подставку с подогревом - контейнер для еды. Всех призываю принимать участие в этой акции, потому что она позволяет нам не выбрасывать ненужное в утиль и не тратить силы на утилизацию. То, что всё-таки окажется никому ненужным, в любом случае мы гарантируем переработать правильным и надлежащим образом", - сообщил Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

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Эко-акция "Зеленая суббота"
Эко-акция "Зеленая суббота"
Эко-акция "Зеленая суббота"
Эко-акция "Зеленая суббота"
Эко-акция "Зеленая суббота"
Эко-акция "Зеленая суббота"
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