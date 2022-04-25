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Собянин открыл центр московского долголетия "Вешняки"

14:54
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Всего сегодня открылись сразу 13 центров

В столице сегодня открылись сразу 13 центров московского долголетия для людей старшего поколения. Один из них - в районе Вешняки - посетил Сергей Собянин.

В здании расположены гостиные, творческие мастерские, кулинарная студия, актовые и спортивные залы. На входе посетителей встречают помощники-консультанты, которые помогают сориентироваться. В формате видео-конференции мэр также пообщался и с сотрудниками других центров. Он отметил, что после отмены ковидных ограничений за месяц число участников очных занятий выросло в пять раз.

"Мы видим, как с первых же дней, когда мы начали открываться, количество желающих прийти заниматься в кружках, секциях, общаться друг с другом - просто кратно увеличивается. И сегодня, с учётом ваших вновь открывшихся клубов, уже 34 в Москве, а до конца года будет 71. Это большая работа - реконструкция зданий, оборудования, помещений. И самое главное - создание здесь удивительной тёплой атмосферы. Я надеюсь, что вам понравятся новые клубы", - сказал Собянин.

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Сергей Собянин
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Сергей Собянин
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Московское долголетие
Сергей Собянин
Сергей Собянин
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