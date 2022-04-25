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В четверти регионов России введен особый противопожарный режим

14:08
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Это связано с риском распространения природных пожаров

Особый противопожарный режим действует уже в 22 регионах России. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказали в российском Министерстве чрезвычайных ситуаций.
В Приморье ввели особый противопожарный режим

В ведомстве рассказали, что для своевременного реагирования на возгорания на территории субъектов Российской Федерации используются данные космического мониторинга, сообщает ТАСС.

По состоянию на 18 апреля особый противопожарный режим был введен в 13 российских регионах. Особенно сложная ситуация сложилась в Сибири. К борьбе с огнем привлечена не только авиация, но и сельскохозяйственная техника, которая перепахивает горящие поля.

Согласно федеральному закону "О пожарной безопасности", в случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим.

В это время действует запрет на посещение гражданами лесов и вводятся дополнительные меры, препятствующие распространению природных и иных пожаров, возникших вне границ населенных пунктов, на их территорию.

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Сотрудник "Авиалесоохраны"
Сотрудник "Авиалесоохраны"
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