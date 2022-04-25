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Посол заявил об отказе США возвращать российскую собственность

14:17
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Вашингтон совершил кражу

США точно не станут возвращать отобранную дипломатическую собственность России.
Россия выслала дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии

Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Кроме того, Соединенные Штаты по сути совершили кражу у России, арестовав счета в американских банках.

"Я твердо убежден, что нам ничего не вернут", - сказал дипломат.

Ранее стало известно, Bank of America заблокировал счета двух генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке. В адрес дипломатов по телефону и в письменном виде поступают угрозы.

Антонов отметил, что действия Вашингтона вполне понятны в контексте той русофобии, которая сейчас развернута в США.

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