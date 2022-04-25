Путин: прокуроры за год защитили права более миллиона россиян

Президент участвует в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры

Органы прокуратуры сохранили позитивную динамику работы и защитили в социальной сфере права 1 млн граждан за прошедший год. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказал президент России Владимир Путин.

В ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры глава государства призвал работников прокуратуры добиваться справедливости и помогать гражданам, не просто направив бумажку, а в том числе не формально.

Путин подчеркнул, что прокуратура должна обратить внимание на обращения граждан, есть проблемы, которые не решаются годами.

Наряду с этим президент призвал работников прокуратуры соблюдать права предпринимателей. Однако если кто-то "идет на закулисные сговоры", необходимо это пресекать, цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Генпрокурор России Игорь Краснов ранее направил письмо генеральному секретарю Международной ассоциации прокуроров Хану Мораалу о выходе российского ведомства из организации. Краснов обвинил МАП в том, что ассоциация восемь лет проявляла равнодушие и бездействие в связи с массовыми преступлениями против человечности, совершаемыми властями Украины в отношении мирного населения Донбасса.

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