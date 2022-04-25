ФСБ предотвратила покушение на журналиста Владимира Соловьева

Неонацисты действовали по приказу СБУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала неонацистов, которые планировали убийство российского тележурналиста Владимира Соловьева.

Группу людей запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power" задержали 25 апреля. Неонацисты действовали по заказу Службы безопасности Украины (СБУ).

В ходе обысков в их домах обнаружили СВУ, патроны, пистолеты, наркотики, самодельные зажигательные устройства по типу "коктейля Молотова", поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.

На данный момент задержанные дают признательные показания. После покушения преступники намеревались "скрыться за рубежом", уточнили в ФСБ.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что России пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, которые дают советы, например, по убийству журналистов.

"Терпя информационное фиаско в России, Запад перешел к попыткам убийства российских журналистов", - заметил российских лидер.

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