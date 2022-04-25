Путин отметил безуспешность попыток Запада расколоть Россию

Наше общество проявляет зрелость и сплоченность, подчеркнул президент

На первый план у западных государств выходит задача расколоть российское общество и разрушить Россию, однако добиться этого им не удастся. С таким заявлением в понедельник, 25 апреля, выступил президент России Владимир Путин.

Российский лидер выразил удивление тем, что высокопоставленные дипломатические работники в Европе и США призывают своих украинских сателлитов использовать все имеющиеся у них возможности, "чтобы одержать победу на поле боя". Такую дипломатию Путин назвал странной.

По мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри, рассказал президент. Но "и здесь заминка — не получается".

Российское общество проявляет зрелость и сплоченность, поддерживает Вооруженные силы России и усилия по обеспечению безопасности как нашей страны, так и поддержку граждан республик Донбасса, цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Ранее российский лидер в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах.

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