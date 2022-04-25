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Генпрокурор объяснил резкий скачок цен на лекарства в ряде регионов

15:00
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Это связано с жадностью коммерсантов

Проведенные прокурорские проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя стоимость лекарств в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказал генпрокурор России Игорь Краснов.
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Краснов заявил, что рост цен происходил "по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины". Он призвал жестко пресекать попытки откровенных спекуляций в период нестабильности на рынке.

Надзорные мероприятия должны быть доведены до логического завершения, а нарушители закона — ответить за это, подчеркнул генпрокурор.

Глава Генпрокуратуры также поручил своим подчиненным продолжить мониторинг цен на лекарственные препараты и медицинские изделия, сообщает РИА Новости.

12 апреля в Минздраве рассказали, что за предшествовавший месяц цены на препараты, не входящие в список жизненно важных, росли в пределах 12%. При этом колебания цен на препараты из перечня жизненно важных были минимальными, в пределах 4%.

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