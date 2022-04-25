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В Еврокомиссии раскрыли метод работы над антироссийскими санкциями

15:01
  • понедельник
  • 25 апреля 2022

Главным является солидарность и единство, заявили в Брюсселе

Методом Евросоюза при подготовке санкций в отношении России является эффективность, солидарность и единство. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.
Западным странам приходится расплачиваться за антироссийские санкции

Чиновница сообщила, что на всех стадиях процесса проработки санкций ведется тесное взаимодействие со всеми членами ЕС, "чтобы иметь уверенность, что сможем ввести наиболее эффективные санкции, которые можно применить в возможно самые короткие сроки при единстве-государств-членов".

Спинант пояснила, что заранее сообщать подробности по срокам новых пакетов санкций или по их содержанию Еврокомиссия не может, так как важным моментом в проработке рестрикций является их конфиденциальное обсуждение.

Однако ЕС уже показал свою решимость идти дальше и "принимать твердые и быстрые меры при солидарности не только внутри союза, но и с нашими международными партнерами", цитирует представителя ЕК "Интерфакс".

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что между государствами-членами Евросоюза нет согласия относительно введения запрета на поставки российской нефти в рамках расширения ограничительных мер против России.

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